Barbara D'Urso, il gioco di gambe è seduzione pura: l'ultima foto sensazionale

02 agosto 2020 a

a

a

Ci ha decisamente preso gusto, Barbara D'Urso. Ci ha preso gusto nel sedurre i suoi fan. Spesso, il format delle foto proposte dalla mitica e sempre bellissima Carmelita ricalca lo schema che potete vedere qui sotto: sdraiata, in acqua. E infatti, in calce all'ultimo scatto domenicale postato su Instagram, la conduttrice Mediaset commenta, laconicamente: "Acqua", oltre al consueto hashtag #colcuore. E dunque eccola, parzialmente immersa, bicchiere in mano e cappello di paglia tenuto con qualche difficoltà ben saldo in testa. La D'Urso sfoggia un bikini porpora e, soprattutto, un fisico impeccabile dall'alto dei suoi 63 anni portati in maniera eccezionale, quasi irreale. Semplicemente bellissima. E con delle gambe che fanno invidia alle giovanissime.

Barbara d'Urso tutta al naturale: "Capelli bagnati e più corti", ma l'attenzione cade sul davanzale. Occhio, qua esplode tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.