Uomini e donne, questo Gianni Sperti? Addio: come si è conciato, roba da matti

02 agosto 2020 a

a

a

Oh mamma, Gianni Sperti. Lo storico opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su canale 5, si è prestato a un radicale cambio di look, discretamente tamarro. Si è infatti fatto biondo platino. Risultato? Quasi impossibile riconoscere l'ex marito di Paolo Barale. Da par suo Sperti ha spiegato su Tik Tok le ragioni di simile rivoluzione: "Cambiare". Una sorta di parola d'ordine, per Gianni Sperti, che aggiunge: "Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono - ha premesso -. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita". Morale della favola, si è fatto biondo platino. Ai posteri l'ardua sentenza sulla bontà della scelta.

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.