Jasmine Carrisi, bikini da urlo e posa molto provocante: foto incendiaria, che dice papà Al Bano?

Chissà se papà, Al Bano Carrisi, è geloso della figlia, la meravigliosa Jasmine Carrisi, che ha recentemente esordito nel mondo della musica, col suo singolo Ego. Ma qui non si parla di arte e di canzoni, bensì di bikini. La ragazza, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una meravigliosa foto che la ritrae in bikini. Uno scatto semplice, in una location speciale, nella natura e in due pezzi. Seduta, le braccia appoggiate alle ginocchia, Jasmine Carrisi sfoggia il suo splendido fisico. Una posa piuttosto provocante, uno scatto che raccoglie moltissimi complimenti dai fan. Jasmine Carrisi su Instagram è molto attiva, spesso risponde ai commenti dei suoi seguaci, un'abitudine - rara - che questi ultimi apprezzano moltissimo.

