Jasmine Carrisi, il debutto scioglie Al Bano: "Se ha voglia...", una clamorosa proposta

Al Bano Carrisi sarà ospite di Carlo Conti a Top Dieci, la trasmissione in onda su Rai1. Prima della comparsata in televisione, il noto cantante ha parlato con l’Adnkronos della figlia Jasmine, che il 3 luglio debutterà ufficialmente nel mondo della musica con Ego, il suo primo brano dai toni rap con influenze pop. “Ha talento - assicura il padre - è riuscita a fare questo brano da sola, ha scritto tutta da sola su una base fantastica di Alterisio Paoletti e devo dire che mi ha positivamente impressionato”. A breve uscirà anche il videoclip della 19enne di casa Carrisi, ovviamente girato tutto a Cellino San Marco. “Jasmine mia erede? Non credo - è il parere di Al Bano - sono due mondi diversi. Un giorno sul palco insieme? Se ha voglia perché no”.

