Al Bano Carrisi mai così duro con se stesso: "Sarei solo un cretino", le parole sorprendenti sulla figlia Jasmine

24 luglio 2020 a

a

a

Tempo di confessioni per Al Bano Carrisi. Confessioni intime, personali. Già, perché parla di sua figlia Jasmine Carrisi, da poco 19enne e che he appena lanciato il suo primo singolo, dal titolo Ego. E parlando al settimanale Mio, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di essere molto sorpreso da Jasmine, avuta con Loredana Lecciso. E spiega: "Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista". E ancora, Al Bano aggiunge: "Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo". Infine, ha spiegato di non essere affatto geloso di Jasmine, che per inciso è molto bella: "Sarei un cretino se lo fossi. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato", ha concluso Al Bano.

"Ci ha accolto così". Ma davvero? Al Bano e Lecciso, il racconto di Gianni Morandi

Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: "Ego è una canzone diversa da quelle di papà”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.