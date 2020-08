Ilary Blasi pubblica questa foto e Totti non gradisce? Il commento velenoso del Pupone, che imbarazzo

03 agosto 2020 a

"Ilary&Francesco", scrive Ilary Blasi in calce all'ultima immagine pubblicata sul suo profilo Instagram. Una fotografia che la ritrae mentre dà un appassionatissimo bacio in bocca al marito, Francesco Totti, bacio appassionato e acquatico: la coppia, infatti, sta facendo un bagno in mare. Il trasporto della conduttrice Mediaset è evidente, insomma "ci va giù pesante". Tanto che il Pupone, considerando la smorfia del suo volto, sembra quasi in difficoltà, un pelo in imbarazzo. E in effetti, parte di quell'imbarazzo l'ex capitano della Roma lo ha confermato, commentando così la fotografia in questione: "Sembravi un piranha", e il piranha ovviamente sarebbe la Blasi.

