Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, prima così e poi l'ormone impazzisce: senza precedenti, paparazzati così

Ormone impazzito, continua la calda estate a tutto gossip di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Indovinate un po'? Li hanno paparazzati ancora. Immagini pubblicate da Diva e Donna in edicola da oggi, mercoledì 5 agosto, fotografie in cui si vedono Boschi e Berruti prima passeggiare insieme, mano nella mano, felici, sorridenti e spensierati. Poi, appunto, "impazzisce l'ormone": i due vengono infatti fotografati anche mentre si scambiano un focoso, appassionatissimo bacio. No, i due non si nascono più, assolutamente. Lui, 35 anni, è originario di Roma. La Boschi, al contrario, è classe 1981, insomma un poco più grandicella del partner.

