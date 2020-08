Martina Stella, vestitino cortissimo e tacchi a spillo? Accavalla le gambe e... il capo che tutti vorrebbero avere

05 agosto 2020 a

"Pronta per tornare in vacanza. I giorni lavorativi sono stati elettrizzanti e pieni di sorprese. E voi siete già in vacanza? O ancora a lavoro?", chiede Martina Stella ai suoi seguaci nell'ultima foto su Instagram. Ultima foto che la ritrae nel bel mezzo del suo ultimo giorno di lavoro, in ufficio. Dove l'attrice si mostra vestita così come la potete vedere qui sotto: pazzesca. Vestitino nero cortissimo che lascia le gambe nude, scarpe dorate con tacco altissimo e smalto rosso sulle unghie dei piedi. Il tutto, in una posa con gambe accavallate che completa un quadro da urlo. Bellezza ammaliante, provocante, impareggiabile. Insomma, Martina Stella è il boss che un po' tutti vorrebbero avere...

