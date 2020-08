Antonella Mosetti, bikini da urlo in spiaggia? Ma ha un guardone alle spalle: beccato così, figuraccia tragica

05 agosto 2020 a

Antonella Mosetti è ben nota per gli scatti sensuali e provocanti che pubblica continuamente sui social, in particolare su Instagram. L’ex showgirl di Non è la Rai ha compiuto 45 anni lo scorso primo agosto, ma per lei l’età è solo un numero: è in una forma fisica invidiabile, al punto da attrarre fatalmente anche gli altri bagnanti presenti sulla spiaggia. Dal Twiga la Mosetti ha stregato i suoi fan con una foto che la ritrae in un sensuale costume a due pezzi rosso-nero. Ai più attenti non è però sfuggito un dettaglio particolare: alle sue spalle si vede un uomo che si gode lo spettacolo sotto l’ombrellone, non riuscendo a staccarle gli occhi di dosso. Facile immaginare cosa stesse osservando con così tanta attenzione, dato che la Mosetti gli offriva le spalle. “Il tipo dietro sembra sia al cinema, si gode il panorama… e che panorama”, è il commento più diffuso tra i fan che sono accorsi sotto il post della showgirl.

