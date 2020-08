Uomini e Donne, "morto di fame che mi ha rubato i soldi": Aurora Tropea, accusa terrificante

05 agosto 2020 a

a

a

“Non ho paura, sei un morto di fame. Lui è un delinquente e mi sta anche minacciando”. Nuovo caso su Uomini e Donne: Aurora Tropea ha fatto una rivelazione scioccante sui social in merito ad uno dei cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi. La dama ha spiegato di aver iniziato una frequentazione grazie al programma di Canale5, salvo poi decidere di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. Le cose, però, sarebbero presto precipitate: il cavaliere le avrebbe chiesto dei soldi e successivamente l’avrebbe bloccata sul telefono. “Ruba i soldi alle persone”, ha dichiarato la dama, che però non ha voluto svelare l’identità dell’uomo: “È venuto in negozio con i bambini chiedendo soldi che gli servivano per il regalo del figlio. Mi sta anche minacciando, mi prende in giro, dicendomi di andare sotto casa sua, che mi aspetta a braccia aperte. Sei pure un ladro, un delinquente, un ometto, un nonnulla e un morto di fame”.

