Asia Argento paparazzata all'aeroporto: quanta intimità con l'attore di 17 anni...

05 agosto 2020 a

Delle foto che fanno discutere. La protagonista? Asia Argento. A pubblicare gli scatti il rotocalco Oggi. Ecco l'attrice, sorpresa all'aeroporto di Roma subito dopo essere atterrata da Parigi. Ed eccola in compagnia di un ragazzo giovane. Anzi, giovanissimo: braccia al collo, confidenze, molto affetto. Ma chi è, lui? A svelarlo, sempre Oggi: si tratta di un attore, Andrea Pittorino, e ha appena 17 anni. Immagini pubblicate in esclusiva dal rotocalco che fa notare come "a vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne...", concludono sornioni dalla redazione del settimanale.

