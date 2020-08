Detto Fatto, Jonathan Kashanian fermato dalla polizia: "Trattato come un assassino", ecco cos'è successo

Francesco Fredella 06 agosto 2020 a

Brutta avventura per Jonathan Kashanian. Lui stesso racconta l’episodio sui social con una serie di storie Instagram. L’opinionista del programma di Bianca Guaccero Detto Fatto dice di aver avuto un diverbio con la polizia. E spiega la sua versione dei fatti: “Sono stato trattato come un assassino illegale da mettere in galera, il modo in cui sono stato trattato da una persona più grande mi ha scioccato. Sono passato con il semaforo rosso, perché non l’ho visto ma lo ammetto, io mi prendo le mie responsabilità. Ad un certo punto una macchina della polizia inchioda e mi ha messo alle strette”. Tutto si risolve positivamente, ma Jonathan continua: “Io mi aspetto dalle persone che hanno quel ruolo che siano più civili nel far rispettare le regole”. Faccenda chiusa.

