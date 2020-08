Alba Parietti, sparisce la cellulite: "E allora?". Foto ritoccate, la lezione della showgirl

06 agosto 2020 a

Alba Parietti è stata beccata ad Ibiza mentre ci dà dentro con i filtri. Il settimanale Oggi l’ha intervistata per capire perché alla sua età sente il bisogno di mostrarsi in costume con modifiche evidenti, soprattutto nella parte inferiore del corpo: mettendo a confronto le foto ritoccate e quelle non, le gambe della Parietti nelle prime sembrano appartenere proprio ad un’altra persona. Segno che con le modifiche la showgirl ci sa fare eccome: “Rivendicare la mia vanità - ha spiegato al settimanale Oggi - il mio desiderio di apparire bella è in realtà un atto di forza. Sono così risolta da concedermi di essere vanitosa. Perché dovrei cedere a quello che gli altri pensano sia giusto io faccia con le mie foto?”. Fatto sta che la Parietti non ha nascosto di essersi irritata molto quando la rivista ha mostrato i ritocchi praticati sulle sue foto.

