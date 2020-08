Barbara d'Urso sirenetta in piscina, la foto che fa scalpore: lato B in bella vista

08 agosto 2020 a

Barbara d'Urso sirenetta in piscina. La conduttrice di Mediaset si gode la sua meritata vacanza e lo fa immortalando qualche stralcio della giornata. A far impazzire i fan, però, ci pensano le foto che la ritraggono su Instragram. Una a caso? Stesa in bikini a bordo piscina con il lato B in bella mostra. La regina di Live-Non è la d'Urso non si smentisce: fisico mozzafiato ed eleganza. Il segreto per mantenersi in forma forse è la corsa.

Il gioco di gambe, seduzione pura: Barbara D'Urso ci ha preso gusto, l'ultima foto sensazionale | Guarda

Proprio qualche giorno fa infatti la d'Urso si è fatta fotografare, mentre fa jogging. Molte le critiche piovute addosso alla conduttrice, rea - per alcuni - di fare finta. Peccato però che il fisico non lascia spazio a dubbi.

