Barbara D'Urso, top trasparente e shorts inguinali: esagerata e pazzesca a 63 anni

08 agosto 2020 a

a

a

Barbara d’Urso sta ricaricando le batterie dopo una faticosa stagione televisiva, resa ancora più difficile dall’emergenza coronavirus. La conduttrice di punta di Canale 5 è andata in onda con ben tre programmi e adesso si sta godendo la meritata vacanza: ciò non toglie che sia molto attiva sui social, e in particolare su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di follower. Numeri da influencer, e allora la d’orso intrattiene i suoi fan con scatti da capogiro: l’ultimo prima di una cena in spiaggia, in cui la d’orso ha scelto un outfit leggero che le sta benissimo e valorizza le sue forme fuori dal comune. In top trasparente e shorts la d’Urso fa sognare i fan, ma scatena anche qualche critica, che fa sempre parte del gioco quando si è un personaggio pubblico così esposto mediaticamente. “Te lo puoi permettere, ma hai sempre 63 anni. Un po’ troppo per il mio gusto”, è uno dei commenti negativi rivolti alla conduttrice, che però riceve anche tanti apprezzamenti e ormai è abituata a farsi scivolare di dosso le critiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.