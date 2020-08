Meghan Markle demolita dall'amico di Harry: "Come ha fatto a farsi sposare in pochi mesi". Inquietante: ora si capisce tutto

11 agosto 2020 a

a

a

Al centro dell'attenzione c'è sempre la famiglia reale inglese, e chi da quella famiglia di fatto è fuggito: il principe Harry e la moglie, Meghan Markle. E ora, a parlare di loro due, è un amico di Harry, una fonte che ha voluto rimanere anonima, e che ha spiegato ai tabloid britannici le ragioni che avrebbero spinto il principino a sposare in fretta e furia la Markle. Una decisione dovuta al fatto che Harry "voleva avere al suo fianco una donna abituata a stare sotto ai riflettori e abituata alla fama". La fonte anonima aggiunge che Harry aveva sempre avuto dei problemi con le sue ex più note, che non tolleravano il fatto di essere sempre al centro dell'attenzione mediatica. Meghan Markle era tutto l'opposto. Eppure, non tutto è andato come il principe sperava: sono molteplici le voci sul suo pentimento per lo strappo, anzi la lacerazione, con la famiglia reale dovuta al suo rapporto con Meghan. E c'è di peggio. Sempre l'amico di Harry riferisce che il principe fatica a digerire il fatto che Meghan, almeno per quel che riguarda la percezione dei sudditi, non riesca a reggere il confronto con Kate Middleton, la quale è la "moglie perfetta", sia per la Corona sia per il principe William.

"Vipere di corte e gelosie". Harry e Meghan, cosa c'è davvero dietro ai litigi con William e Kate: scenari impensabili

"Ero disposta a tutto". Il drammatico sfogo di Meghan Markle, altra bomba sulla famiglia reale: una devastante accusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.