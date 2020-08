Sergio Mattarella, la clamorosa paparazzata della figlia Laura in bikini: pizzicata così, l'ultimo scoop di Signorini

11 agosto 2020 a

Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno le foto in bikini addirittura di Laura Mattarella, figlia di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica. La stessa Laura che viene considerata una sorta di "first lady", sempre al fianco del capo dello Stato, la cui moglie, Marisa Chiazzese, è scomparsa nel 2012. Nata a Palermo, Laura Mattarella si rilassa in gommone nelle acque della Sicilia insieme ai figli Manfredi, 24 anni, Maria Chiara, 21, e Costanza, 17, e il marito Cosimo Comella, 59. La famiglia è ospite di amici ed è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre faceva il bagno. Il presidente della Repubblica, invece, è rimasto a Roma nella tenuta di Castelporziano.

