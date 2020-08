Anna Tatangelo in bikini, uno tsunami erotico in piscina: décolleté da record

12 agosto 2020 a

Mani dietro la testa e décolleté da urlo: Anna Tatangelo scatena uno tsunami erotico in piscina e su Instgram. Basta un video nelle Stories, brevissimo quanto intenso, a mandare in solluchero i tanti fan. Lady Tata, ex bimba prodigio dei neomelodici napoletani, ormai da tempo ha abbracciato una svolta sexy e molto "urban", quasi hip hop. Dopo la seconda rottura con Gigi D'Alessio, la 33enne di Sora sembra aver reagito da par suo e, almeno dal punto di vista fisico, alla grandissima. Di nuovo molto attiva sui social, la clip in succinto due pezzi rosso fuoco (o rosso passione, de gustibus) è un esempio perfetto della sua esuberanza. E lo smartphone può restituire solo parzialmente cotanto splendore.

