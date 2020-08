Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da Simona Ventura la parola fine: "Deve ancora trovare il suo uomo"

14 agosto 2020 a

Non era destino. Simona Ventura scrive la parola fine al tribulato romanzo d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La rottura di giugno è stata senza dubbio "la notizia" di gossip di questa estate e la conduttrice, "madrina artistica" dell'argentina, è intervenuta sul settimanale Chi (che ha lanciato lo scoop) per commentarla. "Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda , penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscienza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto". Secondo SuperSimo (che purtroppo per lei ha visto finire il proprio matrimonio con Stefano Bettarini proprio a causa di qualche corna di troppo) "il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza".

