Laura Ravetto in bikini a Ferragosto, pazzesca a 49 anni. "Che differenza c'è con...?", maliziosa sulla Boschi

15 agosto 2020 a

a

a

Una Laura Ravetto così non l'avete mai vista. "Buon ferragosto!", augura su Twitter la deputata di Forza Italia. E fin qui, nulla di strano. Ma c'è un piccolo particolare. La bella onorevole, 49 anni, è in bikini bianco e in posa da diva. Uno spettacolo, splendido, decisamente insolito per chi è abituato a vederla in tailleur nei talk tv.

"Le prime foto in bikini". Scoop piccantissimo: ecco Lucia Azzolina come non l'avete mai vista, che botto

E lei, forse conoscendo bene i "polli" che popolano i social, si premunisce aggiungendo: "Per gli haters che criticano le foto in bikini: che differenza c’è con colleghi/e che in questi giorni si prestano a FINTE paparazzate (in realtà posati in accordo con i fotografi) in bikini/costumi vari sui giornali di gossip? Solo che io sono meno ipocrita". Il riferimento a Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi non puramente casuale...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.