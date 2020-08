Serena Enardu, dopo la foto con la svastica l'auto incendiata: "Qualcuno ha visto qualcosa?"

Francesco Fredella 16 agosto 2020 a

a

a

"Qualcuno ha visto qualcosa?": una domanda chiara. Serena Enardu, la ex di Pago, è costretta a chiedere l’aiuto ai follower. La sua auto è stata incendiata. Tutto sarebbe accaduto mercoledì scorso a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, che hanno avvolto in poco tempo l’auto della Enardu. Scongiurato il peggio. Cortocircuito o atto vandalico? Mistero. Serena, ex di Pago, vuole vederci chiaro e pubblica un appello su Instagram. Per lei sembrerebbe per davvero un momento difficile: prima la crisi con Pago, poi gli hathers che la prendono di mira. Ora l’auto incendiata.

Serena Enardu vede Pago, "non ho dormito tutta la notte": una svolta inattesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.