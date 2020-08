Caterina Balivo, bikini in barca e piedi in primo piano: delirio su Instagram

17 agosto 2020 a

Il bikini più atteso di Ferragosto, e non solo quello. Caterina Balivo in barca coglie l'attimo e regala ai suoi fan su Instagram tre scatti indimenticabili sotto il solleone. Il due pezzi bianco esalta abbronzatura e curve, generosissime (e per qualcuno insospettabili). Ma la signora di Vieni da me (o meglio, ex padrona di casa visto l'addio, volontario, al talk pomeridiano di successo di Raiuno) strizza l'occhio anche agli amanti dei piedini femminili che l'hanno eletta, con tanto di classifica ufficiale e pagine dedicate, loro beniamina.



La bella presentatrice napoletana piazza un paio di foto con i piedi in primo piano: due "fettone" misura 41,5 che raccolgono i commenti (esuberanti) dei followers più appassionati. Anche se, va detto per onor di cronaca, la frase più ricorrente è "finalmente in due pezzi".

