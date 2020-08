Barbara d'Urso "poco sobria": tira su la gonna, lo scatto a 63 anni che fa discutere

19 agosto 2020 a

Barbara d’Urso ha ormai un seguito social enorme, con quasi 3 milioni di follower soltanto su Instagram. Dove la 63enne conduttrice tv di Mediaset posta praticamente tutti i giorni foto che la ritraggono ancora in grandissima forma fisica per l’età che ha. Però quando si è così seguiti non mancano le persone che criticano sempre e comunque e che non apprezzano l’esibizionismo della d’Urso. Ieri sera prima di uscire Barbara ha pubblicato uno scatto un po’ provocante, in cui si alza di proposito il vestito per mettere in mostra le gambe. Tanti gli apprezzamenti, ma immancabili le solite critiche, alcune anche cattive come la seguente: “Alzala tutta già che ci sei, che senso ha a metà? Queste sono le vampate di menopausa?”. C’è però chi la difende a spada tratta: “Bellissima Barbara, dai dei punti anche alle ragazze, sei il top”.

