Chiara Ferragni e Fedez, addio Stati Uniti nel nome di Leone: "Mio figlio Leone deve crescere europeo"

"Mio figlio deve crescere da europeo". Parola di Chiara Ferragni. Addio America. La moglie di Fedez mette in vendita la casa a Los Angeles. Insomma, il piccolo Leone deve crescere in Italia e girare un po’ in Europa. Un duro colpo per gli States, che hanno accolto da anni Chiara. Tra l’altro, lo ricordiamo, ha insegnato anche ad Harvad: dove ha sede la prestigiosa università. In questi giorni, la Ferragni e Fedez si trovano in Sardegna e pare che abbiano incontrato Giulia De Lellis (che a quanto pare sogna di diventare un po’ come la Ferragni dal punto di vista imprenditoriale). Nessuna foto insieme. Le due si sarebbero incontrate (forse casualmente) in un noto locale. Dopo un saluto e qualche parola sono andate via. Ma c’è chi giura: "Erano abbastanza felici di vedersi".

