Wanda Nara, la doccia in bikini sul terrazzo vista San Siro: un Lato B "da vertigini"

Il terrazzo della casa di Wanda Nara e Mauro Icardi con vista su San Siro sta diventando il luogo più visitato (virtualmente) di Milano. Merito delle foto che la showgirl argentina sta pubblicando da un paio di settimane su Instagram, sempre con qualche spunto piccante.

Wanda Nara allo specchio, l'abitino mini e trasparente e lei è senza reggiseno: décolleté in vista e monumentale | Guarda

Questa volta è una doccia bollente al tramonto, un panorama mozzafiato per merito del cielo meneghino ma soprattutto delle curve di Lady Icardi, mai così pericolose. Un consiglio per Mauro: domenica a Lisbona il bomber ex Inter giocherà, con il suo Psg, la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Meglio spegnere il telefono, o perlomeno non guardare il profilo della moglie, per non distrarsi e avere nostalgia di Milano.

