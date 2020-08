Chiara Ferragni e le sorelle: di spalle, in bikini e perizoma. "Ma hai le protesi al c***?", sconcerto

21 agosto 2020 a

"Tre Ferragni è meglio di una", scherza Chiara Ferragni commentando la foto di Fedez che sta facendo il giro di Instagram. Il rapper milanese è sdraiato sulla banca e dietro di lui, abbracciate e di spalle, la più famosa influencer italiana nel mondo insieme alle sue due sorelline Valentina e Francesca.

Tutte e tre in bikini, e soprattutto in perizoma. Una visione celestiale, per Fedez, che infatti scherza: "Very cul". Tra i commentatori, però, c'è chi alimenta un po' di maliziosa polemica con Chiara. In molte foto in cui la Ferragni mostra il suo talento "posteriore", non si contano gli appunti sapidi: "Da dove è spuntato?", o "Da quando hai tutto sto c**o?”, fino al più sfacciato "Ma hai le protesi nel c***o?". Risposta categorica: "Mai nella vita".

