Ilaria D'Amico, la verità su Buffon e Alena Seredova: "Non ho trovato un uomo felice, e la maglietta boia chi molla"

"Non ho trovato un uomo felice". Ilaria D'Amico, intervistata dal Fatto quotidiano, ricorda così l'incontro con Gigi Buffon, rifiutando l'etichetta di rovinafamiglie dal momento che il portiere della Juventus, al tempo, era sposato con Alena Seredova. "Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi", sottolinea la condruttrice di Sky, che abbandonerà il calcio per dedicarsi a programmi di attualità. Buffon, continua, non era "un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia".

L'incontro non è stato facile né banale. La D'Amico aveva sempre pensato: "Mai con un calciatore" e anche con il suo futuro compagno ragionava "per stereotipi". "Mi fermavo per esempio alla maglietta boia chi molla. lui mi dice ‘Ila, avevo 18 anni!’ e ci siamo incontrati che ne aveva quasi quaranta".

