Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, indiscreto: "Lui la ama ancora, non vuole vederla al Grande Fratello Vip"

22 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci sarà molto probabilmente una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre. In attesa di conferme ufficiali dalla squadra di Alfonso Signorini, l’ex moglie di Flavio Briatore finisce in copertina sul settimanale Nuovo: “Elisabetta, attenta! Al GF Vip saltano fuori gli scheletri nell’armadio”. La Gregoraci è sempre stata molto riservata quando si tratta della sua vita privata, ed è giusto che sia così: ma nel reality di Canale 5 non è così semplice mantenere dei segreti. Tra l’altro secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti l’ex marito non sarebbe così entusiasta della partecipazione di Elisabetta: “Briatore, che ama ancora la Gregoraci, non vuole vederla nella casa più spiata d’Italia”. Ma molto probabilmente dovrà farlo: a incoraggiare la showgirl è Vladimir Luxuria, che è sicura che Elisabetta “sa cosa l’aspetta, sono rischi che si corrono per rimanere nel mondo dello spettacolo in un periodo non facile”.

