Jasmine Carrisi in bikini, a 19 anni la figlia di Al Bano è identica a mamma Loredana Lecciso

22 agosto 2020 a

La nuova stellina di casa Carrisi conquista tutti su Instagram. Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si mostra in bikini e la somiglianza con la mamma è impressionante. A 19 anni, ha debuttato nel mondo della musica (questa volta, l'eredità è tutta da parte di papà) e sui social sta raccogliendo i frutti del successo.

Bikini da urlo e posa (molto) provocante: Jasmine Carrisi, una foto incendiaria (che dice papà Al Bano?) | Guarda

Ma come chi è nato e vissuto in campagna (per la precisione, la tenuta di Cellino San Marco, perla del Salento), tiene i piedi ben piantati per terra: "Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi – aveva raccontato -. Non voglio puntare su quello. La musica è un sogno ma ho un piano B, l’università" . Che dire, complimenti (anche per il fisico),

