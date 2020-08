Arisa, bikini bollente: paparazzata così, baci nell'acqua ed effusioni col fidanzato Lorenzo

23 agosto 2020 a

Una calda estate per Arisa. Dopo aver agitato Instagram con un molto discusso selfie "ginecologico" (slip trasparenti in primissimo pianto, come esempio di body positivity e accettazione dei propri difetti), il settimanale Vero ha paparazzato in spiaggia la cantante abruzzese in compagnia del fidanzato Lorenzo Zambelli. Dopo qualche ombra sul rapporto e una pausa di riflessione nel 2016 (i due avevano anche trascorso il lockdown separati, ma per una pura casualità), la coppia sembra aver ritrovato un notevole affiatamento, come dimostrano le effusioni in acqua, i baci, gli abbracci, le carezze e gli scherzi. Arisa e Zambelli fanno coppia fissa da 9 anni e sono partner anche a livello professionale, visto che lui è il suo manager.

