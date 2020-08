Sabrina Salerno in bikini, una Pitonessa: Lato A esagerato, il costume non riesce a contenerlo

23 agosto 2020 a

a

a

Indossa il suo bikini preferito, Sabrina Salerno, ma forse ha qualche problema con il pezzo disopra. La splendida cantante ligure, 52 anni, sta incendiando le spiagge e i social italiani a suon di apparizioni in costume da bagno. Questa volta ne ha scelto uno verde brillante, che la trasforma quasi in una Pitonessa. Sexy, ovviamente, visto che il top del due pezzi ha evidenti problemi nel contenere l'esagerato Lato A della indimenticabile interprete del tormentone Anni 80 Boys.

Questa volta ha esagerato, il "fuori tutto" di Sabrina Salerno: la foto che sfida la censura | Guarda

"Il verde assoluto è il colore più calmo che esista - scrive su Instagram la Salerno, citando niente meno che Kandinsky -: esso non si muove in nessuna direzione e non ha alcuna nota di gioia, di tristezza, di passione, non desidera nulla, non aspira a nulla". "Il mio mood", conclude lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.