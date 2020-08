Elisabetta Gregoraci, uno scatto in bikini bianco della showgirl conquista i social

23 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci pubblica sul suo profilo Instagram, una foto che scatena i fan. "Il mare brilla di una luce senza pari" scrive sotto il post pubblicato su Instagram. "Posso affermare senza dubbio che tu brilli molto di più", il commento di un fan. Nello scatto, la showgirl é seduta sulla scaletta di legno di una barca. Indossa un costume bianco. A far storcere il naso a qualche utente é il make-up, di certo non adatto per un tuffo in mare. Le scrivono: "Fossi stata in te avrei aggiunto un altro po di trucco", la Gregoraci puntuale risponde: "Ho fatto un servizio fotografico mezzora prima".

Sul suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci vanta circa un milione e duecentomila follower. Nello scatto fissa l’obiettivo con uno sguardo penetrante che conquista il pubblico di Instagram. La showgirl ha poi spiegato tra i commenti che si trovava sul set di un servizio fotografico per un brand di costumi.

