Elisabetta Canalis, trasparenze "pericolose" a bordo piscina: posa spericolata

Elisabetta Canalis si diverte a condividere ogni tanto con i suoi fan sui social degli scatti in cui è ritratta in tutta la sua bellezza e sensualità. A 41 anni l’ex velina di Striscia la Notizia è di una bellezza rara, oltre che in gran forma fisica: il tempo sembra non passare per lei. L’ultima foto pubblicata è tutto un programma: la Canalis è accovacciata a bordo piscina e indossa un outfit bianco con delle trasparenze che lasciano intravedere diversi dettagli. “Dopo questa posa molto naturale sono caduta in acqua, come era giusto che fosse”, scrive la Canalis per accompagnare lo scatto. In tanti nei commenti le chiedono una prova dell’effettiva caduta, ed Elisabetta li accontenta: nelle story arriva il video in cui la 41enne perde l’equilibrio e finisce in acqua.

