Sabrina Salerno, dettaglio sconvolgente: "Ma quelle gambe...", incontenibile appoggiata al muro

Sabrina Salerno è una delle regine del bikini di questa estate italiana. Leggera e spensierata, a 52 anni la showgirl continua a stupire i suoi fan con degli scatti incendiari. La Salerno in costume è qualcosa da far invidia anche a tante donne che hanno la metà dei suoi anni: il suo fisico sembra scolpito nel marmo, e infatti non mancano migliaia di ammiratori che davanti alle sue “grazie” rimangono incantati. Anche stavolta Sabrina ha pubblicato una foto in cui il micro bikini lascia poco spazio all’immaginazione: i complimenti si sprecano, tra chi si esalta per le sue gambe che sembrano infinite e per il fisico dal quale i fan non riescono a distogliere lo sguardo.

Sabrina Salerno, Pitonessa in bikini. Un grosso problema con la parte alta: micro-costume, non contiene nulla | Guarda

