Belen Rodriguez, la foto che infiamma i fan: completamente nuda sul letto, a coprirla solo...

Belen Rodriguez infiamma ancora il web. La showgirl argentina, dopo l'addio a Stefano De Martino, si è data alle vacanze. Qui ogni momento è immortalato con uno scatto infuocato. L'ultimo? Lei completamente nuda sul letto, coperta giusto da un micro-slip. La Rodriguez sembra aver chiuso definitivamente con l'ex marito. Il bacio in copertina di Vero tra la modella e Antonino Spinalbese, l'hairstylist milanese volato fino a Ibiza per stare con lei, non lascerebbe spazio a dubbi. Così come le numerose foto che la ritraggono sempre più sexy, pronta quasi a una nuova avventura dopo i gossip estivi che l'hanno vista protagonista.

