Andrea Iannone, la fonte anonima a Chi: "Alcuni giorni in villa con Soleil Sorgè". Clamoroso intreccio con Belen e Jeremias

Motori accesi. Marcia ingranata. Andrea Iannone, il super pilota di MotoGp, si è fidanzato con Soleil Sorgè (ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Luca Onestini e protagonista qualche mese fa di un flirt con Jeremias Rodriguez). La bomba è del settimanale Chi che pubblica le foto. “Escono insieme ed hanno trascorso alcuni giorni in una villa”, svela una fonte anonima. Sembrerebbe un flirt estivo. Quanto durerà? Impossibile saperlo. Iannone è stato fidanzato un paio di anni con Belen Rodriguez, conosciuta grazie all’amicizia proprio con Jeremias.

Poi tutto è finito nel peggiore dei modi dopo mesi e mesi di popolarità (inaspettata). E’ arrivato il momento di tornare in sella, scusate il gioco di parole. Questa estate, Iannone, l’ha trascorsa nel suo bunker a Lugano (la casa che aveva arredato con Belen). Tutto questo in attesa della revisione della sentenza per doping che lo aveva condannato a 18 mesi di squalifica. La sua vacanza è stata lampo, in Sardegna. Poi il ritorno in grande spolvero sulle pagine di cronaca rosa.

