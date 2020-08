Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo il bacio parla la sua ex Chiara: "Non mi sento di meno a nessuno"

24 agosto 2020 a

a

a

Un messaggio per Belen Rodriguez, firmato Chiara, la ex di Antonino Spinalbese. Il bacio in copertina di Vero tra la showgirl argentina e la sua nuova fiamma, l'hairstylist milanese volato fino a Ibiza per stare con lei, non ha fatto piacere alla ex fidanzata del ragazzo, che sui social ha deciso di commentare questa storia d’amore appena nata.

Belen Rodriguez beccata: il bacio con Antonino in copertina su Vero. "Ecco chi è lui": un altro schiaffo per De Martino | Guarda

"Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa - scrive Chiara, che ora vive a Taiwan -. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi 1.800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram". Il messaggio è stato intercettato dal blog di gossip Very Inutil People, "Vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai". Orgoglio personale, ma pure stiletta alla diva di Tu si que vales.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.