Belen Rodriguez in topless, coperta solo dallo slip: il suo Lato B lo "inghiotte"

21 agosto 2020 a

Un po' di riposo dal gossip per Belen Rodriguez? Su Instagram la showgirl argentina pubblica una foto che la ritrae distesa, quasi assopita. In topless, ovviamente, e con a coprirla solo un slip bianco letteralmente "inghiottito" dal suo leggendario Lato B.

Di riposo, però, ce n'è poco: si tratta infatti di uno shooting pubblicitario, c'è da dire molto ben riuscito. E sicuramente le orecchie le staranno ronzando anche mentre si mette in posa per l'obiettivo. Mentre è a Ibiza, infatti, in Italia non si fa che parlare del suo nuovo flirt, il misterioso hairstylist Antonino Spinalbese, che l'ha raggiunta da poco alle Baleari giusto in tempo per stamparle un bel bacio in bocca e finire dritto dritto sulla copertina del settimanale Vero. Quando si dice l'uomo giusto al momento giusto.

