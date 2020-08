Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle, polemiche per il cognome. Carolyn Smith: "Conosco la storia, e..."

26 agosto 2020 a

Il 12 settembre torna Ballando con le stelle, trasmissione di successo della rete ammiraglia Rai condotta da Milly Carlucci. Protagonista della stagione non sembra essere il ballo ma la polemica, quella nata dalla partecipazione di Alessandra Mussolini nel cast.



Non si tratta di critiche dovute alle sua doti di ballo quanto alla trita e ritrita questio sul cognome, Alessandra come noto ormai anche ai sassi è la nipote di Benito. Per smorzare ogni tipo di polemica sulle sue posizioni politiche ad Alessandra è stato affiancato l’unico ballerino di colore del cast, vale a dire Maykel Fonts.

Ma non è bastato, su Instagram non sono mancati commenti polemici tanto che è dovuta intervenire la giudice severa di Ballando, Carolyn Smith. “Voglio precisare – ha scritto la giudice di Ballando in risposta al commento di un follower – che […] Conosco la storia […] come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo”. Basterà per chiudere le polemiche? Certo la scelta della Mussolini dal punto di vista della comunicazione è azzeccata. Sicuramente altre discussioni nel corso del programma non mancheranno.

