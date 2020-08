Chiara Ferragni, una foto in intimo color carne fa impazzire i fan. Una posa sexy che conquista tutti

26 agosto 2020 a

a

a

Chiara Ferragni ogni giorno su Instagram condivide alcuni attimi della sua avventura. Oggi ha pubblicato una foto in lingerie color carne. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Chiara Ferragni si conferma ancora una volta la regina assoluta dei social. Il completino esalta il suo fisico perfetto. Le sue “grazie” strizzate nella stoffa super aderente hanno acceso la fantasia dei suoi ammiratori.

I capelli biondi legati in uno chignon mettono in risalto i suoi occhi azzurri. Gli ammiratori di Chiara Ferragni sono rimasti senza fiato davanti alla sua estrema femminilità. Un fan, dopo aver osservato con molta attenzione lo scatto, ha commentato: "Mamma mia che fisico Chiara". Tantissimi sono i complimenti ricevuti dall’influencer: "Grande Chiara sei stupenda" e ancora: "Sei la perfezione assoluta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.