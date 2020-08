Clizia Incorvaia. una foto in maglietta bianca senza intimo, scatena i fan dell'ex concorrente del Gf Vip

26 agosto 2020 a

Clizia Incorvaia fa impazzire i follower su Instagram indossando un completino bianco da tennista. La fidanzata di Paolo Ciavarro sui social non sbaglia un colpo. Tra i commenti, infatti, non mancano quelli un po’ impertinenti che le chiedono dettagli della sua vita di coppia. La sua galleria fotografica social pullula di immagini che fanno incetta di like.

Stavolta indossa una maglia bianca senza biancheria intima che rivela e fa immaginare, molto stretta. Quasi come la ragazza della maglietta fina della canzone di Claudio Baglioni, dopo "m'immaginavo tutto...". E i fan immaginano e apprezzano. Inoltre indossa un micro gonnellino a pieghe, la coda di cavallo e occhiali da sole, ammiccando davanti l’obiettivo fotografico. “Non si può non amarti”, scrivono alcuni follower sotto l’immagine. “Sei sempre la Regina!”, tra i più entusiasti.

