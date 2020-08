Elettra Lamborghini, terremoto sexy nei corridoi Mediaset: scollatura abissale, décolleté clamoroso. Autori e registi sotto choc

29 agosto 2020 a

a

a

Un terremoto sexy nei corridoi di Cologno Monzese. Elettra Lamborghini entra e prima di registrare negli studi Mediaset si scatta un selfie d'ordinanza per mostrare alle migliaia di fan su Instagram il look studiato per la serata. "Io versione centrino da tavolah", scherza con la solita autoironia la influencer, popstar, regina italiana del twerking e più che ne ha più ne metta. Lo stile, in effetti, è decisamente sopra le righe e avrà fatto strabuzzare gli occhi a registi e autori del Biscione.

Il vestitino a frange in salsa western-burlesque non fa nulla per nascondere le giunoniche grazie "anteriori" della pin-up emiliana, ereditiera della celebre casata automobilistica. La carrozzeria, per restare in gergo motoristico, è clamorosa e la scollatura a V abissale mette a continuo rischio capottamento.

