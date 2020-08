Elettra Lamborghini fa il test sul coronavirus: "Non c'è Coviddi". Massacrata di insulti

19 agosto 2020 a

a

a

“Non ce n’è Coviddi, non ce n’è”. È il tormentone demenziale che sta accompagnando l’estate italiana: nato dalla risposta di una signora di Mondello, è diventata citata e parodiata da tantissimi giovani. Anche da Elettra Lamborghini, che l’ha usata per esultare davanti al risultato negativo del test Covid “fai-da-te” attirandosi molte critiche e qualche insulto per "banalizzare" un tema serio. Su Instagram la nota ereditiera ha specificato di averlo fatto per stare tranquilla e togliersi ogni dubbio: l’esito negativo è stato accolto con grande entusiasmo da lei e dai suoi follower. Tra l’altro la Lamborghini aveva fatto discutere la settimana scorsa, quando aveva deciso di annullare le altre date del suo tour estivo, dopo le polemiche scaturite dalle foto della folla sotto al palco di Gallipoli e Castelvetrano. “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid - ha dichiarato - riconosco che non è il momento. Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

Video su questo argomento La Lamborghini balla, il "miracolo" con il fondoschiena: indipendenza di glutei sconvolgente | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.