Chiara Ferragni, l'aiutino nel selfie: "Ma ti sono cresciute? Il potere del push up"

29 agosto 2020 a

Vacanze in Sardegna finite per Chiara Ferragni, che con Fedez e il figlio Leone è rientrata a Milano. Dove tra l’altro l’imprenditrice digitale non ha perso tempo e ha subito fatto visita al suo nuovo ufficio: qui ha scattato una foto che la ritrae in un elegante vestito verde, ma soprattutto con un décolleté molto generoso. Fin troppo per gli standard della Ferragni, che porta a casa mezzo milione di mi piace in un amen ma riceve anche tanti commenti di persone curiose di sapere quale “trucco” abbia usato per aumentare il volume del seno. Il “segreto” è presto svelato, a farlo è la stessa influencer con un altro selfie, stavolta accompagnato da una didascalia che dice tutto: “Il potere del push up”. Ed è soprattutto un belvedere.

