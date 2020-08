Vladimir Luxuria, passione con il ballerino di Amici: "Da una camera d'albergo all'altra...", più di qualche bacetto

30 agosto 2020 a

a

a

La settimana caldissima di Vladimir Luxuria inizia con la foto in bikini postata su Instagram e finisce con una intervista al settimanale Nuovo in cui l'ex parlamentare di Rifondazione comunist,a nonché trans più famosa d'Italia (tra Parlamento e salotti tv) ammette una intima simpatia con un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Il diretto interessato sarebbe Gennaro Siciliano (visto nell'edizione 2008).

Slip inesistente, il fondoschiena-mappamondo "risucchia" tutto: l'ex ballerina di Amici esagera? | Guarda

"Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano davvero disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. – si legge su BlogTv che riporta le parole di Luxuria –. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve". Vladimir ha definito Gennaro "un ragazzo davvero attento e carino" che, "da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.