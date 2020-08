Belen Rodriguez, trattamento di favore sul tampone: "Noi aspettiamo 5 giorni, lei nemmeno 24 ore"

30 agosto 2020 a

Belen Rodriguez ha comunicato sui social di non avere il coronavirus, pubblicando l’esito negativo del test effettuato sull’isola di Capri. Un episodio che ha fatto infuriare migliaia di cittadini napoletani, che si sono infuriati con l’Azienda sanitaria locale: l’accusa è di aver riservato un trattamento di favore alla showgirl argentina, che in meno di 24 ore avrebbe ricevuto il risultato del suo test. In tanti segnalano invece di attendere anche cinque giorni o oltre per ricevere una risposta: un classico distinguo tra cittadini di serie A e di serie B, che soprattutto in materia di salute non dovrebbe esistere. Probabilmente in questo caso la Rodriguez è stata un po’ ingenua, non aspettandosi che rendendo di dominio pubblico il referto sul Covid avrebbe scatenato un putiferio da parte di chi non ha santi in paradiso e deve attendere parecchio per i risultati.

