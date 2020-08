Belen Rodriguez, il paragone spinto con l'ex diva dell'hard: “Cicciolina mi fa un baffo”

31 agosto 2020 a

Belen Rodriguez si sta godendo l’ultimo scorcio di estate a Capri con la sorella Cecilia Rodriguez - che pure viene da un’estate tremenda dal punto di vista sentimentale - e con un gruppo ristretto di amici. Il brutto periodo legato alla separazione da Stefano De Martino sembra alle spalle per la showgirl argentina, grande protagonista delle giornate capresi: prima il ballo sexy in barca con la sorella Cecilia, poi la gag a bordo piscina con il riferimento a Ilona Staller, l’ex diva dell’hard conosciuta anche come Cicciolina. “Ragazzi, la Cicciolina mi fa un baffo”, ha scherzato Belen in un video pubblicato su Instagram in cui si presenta a bordo piscina con una corona di fiori in testa che era un simbolo dell’ex pornostar.

