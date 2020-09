Emanuela Folliero, un bikini vietato ai minori. Incidente in spiaggia, lo slip si slaccia: visioni proibite

01 settembre 2020 a

a

a

Bellissima e autoironica. Emanuela Folliero conquista così migliaia di followers su Instagram dopo aver ammaliato per anni i telespettatori diventando, da annunciatrice di Rete 4, uno dei volti più riconoscibili della tv del Biscione per due decenni.

“Stavolta hai esagerato”. Barbara d'Urso da non credere a 63 anni: solo un pezzo di stoffa striminzito a coprirla, décolleté spintissimo | Guarda

A 55 anni, sempre in splendida forma, Emanuela si concede anche il lusso di poter "osare" l'impensabile. Sui social ha pubblicato una propria foto in bikini in spiaggia, e lo spettacolo viste le curve prodigiose sarebbe garantito già di per sé. Ma la Folliero aggiunge "il carico" facendosi riprendere proprio nel momento in cui lo slip si slaccia maliziosamente, lasciando intravedere parti di corpo "vietate ai minori". Tutto è bene quel che finisce bene: Emanuela, prima sorpresa, ricompone il costume e poi regala agli ammiratori il più bello dei sorrisi tra le onde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.