Gemma Galgani, pugnalata di Giorgio Manetti: "Solito copione, vediamo questi ritocchini"

Una bomba che esplode ad orologeria. Poco prima dell’ inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Adesso Giorgio Manetti torna alla carica e parla di Gemma Galgani. “E’ un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni”, dice Manetti in esclusiva quando parla di Gemma Galgani, la sua ex compagna conosciuta ai tempi di Uomini e donne. La loro storia non è mai decollata. Anzi è finita nel peggiore dei modi: lui ha abbandonato il programma, lei continua ad essere in studio con la speranza di trovare l’uomo adatto.

Anche la storia con Sirius, che ha 26 anni mentre Gemma ne ha 70, sembra essere già finita. Un fuoco di paglia. E Manetti non sbagliava qualche mese fa quando già sentiva odore di bruciato. Ma adesso parla senza segreti, senza freni. “I ritocchi (presunti) di Gemma? Staremo a vedere alla prima puntata”, tuona e poi sulla rivalità tra Valentina e la Galgani va sul pesante. ”E’ anche questo un copione. Se devi ripetere sempre le stesse cose diventa un po’ ripetitivo. L’amore impossibile trovarlo dopo 10 anni. Quando ero in quello studio non recitavo, ero me stesso. Portavo una filosofia di vita mia, diversa, avevano un dialogo con il pubblico da casa. Forse ho lasciato un segno nel pubblico che mi seguiva”, tuona a Libero Giorgio Manetti. Ora vive una storia bellissima con una donna che non fa parte del jet set. “Viviamo insieme qui nei pressi di Firenze”, conclude.

