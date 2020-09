Caterina Balivo, la foto senza trucco: "Così ringiovanisco un po'", il pensiero sul futuro (fuori dalla Rai?)

01 settembre 2020 a

Caterina Balivo continua a tenere aggiornati i fan con scatti della sua vita quotidiana, ma ancora non è arrivata nessuna novità sul suo futuro. La conduttrice televisiva ha dato l’addio a Vieni da me, il programma andato in onda con successo su Rai 1, ed è in attesa di una nuova svolta professionale. Lei però intanto evita le domande sul futuro: “Decisione tua o colpa della Rai che non ti ha rinnovato?”. La Balivo non risponde, e quindi non resta che fare supposizioni: secondo alcune indiscrezioni potrebbe lasciare la Rai per passare a La7, ma non ci sono conferme in questo senso. Quindi non resta che aspettare e continuare a seguire la Balivo, che intanto intrattiene i fan con scatti che evidenziano la sua bellezza: anche l’ultimo, in cui la 40enne si mostra completamente senza trucco, con i capelli arruffati e avvolta in un felpone verde. Tanto basta ai fan per ricoprirla di complimenti e di commenti di supporto, anche se lei alla domanda “quando ritorni in tv?” risponde così: “Passerà un po’ così ringiovanisco un po’”.

